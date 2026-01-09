В Херсоне россияне обстреляли больницу: ранены медики, видео
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
9 января около 12:15 россияне обстреляли больницу в Херсоне, ранен персонал. Об этом сообщила областная военная администрация.
В результате "прилета" повреждено одно из отделений медицинского учреждения в Днепровском районе, сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько. Снаряд пробил стену отделения.
В результате атаки пострадали трое медицинских работников в возрасте 52, 49 и 21 год. У них – взрывные травмы и контузии, сейчас им оказывают медицинскую помощь в больнице.
Херсонская областная прокуратура сообщила, что враг ударил по городу из артиллерии – повреждено реанимационное отделение больницы. Начато расследование по факту военного преступления.
