В Херсоне россияне обстреляли больницу: ранены медики, видео

Больница Херсона (Фото: областная прокуратура)

9 января около 12:15 россияне обстреляли больницу в Херсоне, ранен персонал. Об этом сообщила областная военная администрация.

В результате "прилета" повреждено одно из отделений медицинского учреждения в Днепровском районе, сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько. Снаряд пробил стену отделения.

В результате атаки пострадали трое медицинских работников в возрасте 52, 49 и 21 год. У них – взрывные травмы и контузии, сейчас им оказывают медицинскую помощь в больнице.

Херсонская областная прокуратура сообщила, что враг ударил по городу из артиллерии – повреждено реанимационное отделение больницы. Начато расследование по факту военного преступления.