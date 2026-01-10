Россия ударила по Днепру и Кривому Рогу: возникли перебои со светом, есть раненые – фото

В Кривом Роге частично не курсирует скоростной трамвай, в Днепре горели гаражи

Удар по Днепропетровской области (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Россия в ночь на 10 января атаковала Днепропетровскую область. Перебои с электроснабжением фиксируются в Днепре и Кривом Роге, сообщил председатель областной военной администрации Александр Ганжа.

По данным военных, в регионе сбиты 27 дронов. Однако есть последствия в нескольких локациях.

В Кривом Роге и районе из-за атаки возникли пожары и изуродована инфраструктура. Произошли отключения света. Пострадали два человека: 44-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Председатель военного совета Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что по состоянию на утро без света Саксаганский и часть Покровского района города. Часть котельных работает на генераторах, одна из крупных – пока без питания из-за аварийной остановки.

Из-за аварийного обесточивания тяговых подстанций в Кривом Роге прекращено движение скоростного трамвая на участке от станции "Заречная" до станции "Майдан Труда". Движение всех маршрутов скоростного трамвая осуществляется от станции "Майдан Труда", отметил Вилкул. Также изменены схемы движения троллейбусных маршрутов № 9 и № 14 – курсируют от/до остановки "Электрозаводская".

Инфраструктура повреждена и в Днепре, также в городе и Днепровском районе возникли перебои с электроснабжением. Произошел пожар в гаражном кооперативе, два гаража разрушены, еще 27 – побиты. Пострадал 34-летний мужчина.

К восстановительным работам энергетики приступят как только позволит ситуация с безопасностью, сообщил Ганжа.

В Воздушных силах сообщили, что Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской области и 121 ударным дроном. Обезвредить удалось 94 вражеских БпЛА.

Сгоревший гараж (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Пострадавшее авто (Фото: t.me/dnipropetrovskaODA)