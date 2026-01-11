В Кривом Роге восстановили электроснабжение после российского обстрела

В больницах Кривого Рога находится 16 человек, пострадавших в результате российских атак в последние дни

Отключение света (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Кривом Роге Днепропетровской области восстановили электроснабжение, нарушенное в результате российского обстрела. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, продолжается ликвидация последствий последних атак на город.

Читайте также Как создать теплую атмосферу дома во время блэкаутов: советы дизайнера интерьеров

Из 45 415 абонентов, отключенных на утро субботы, 10 января, по состоянию на 05:00 воскресенья уже получают электроэнергию в обычном режиме, согласно графикам.

Относительно тепла, Вилкул уточнил, что все котельные в работе – часть от сети, часть на генераторах.

Подача воды осуществляется по всем районам, в основном насосные станции работают от сети, но частично пока что на генераторах.

Вилкул сообщил, что штаб помощи людям, чьи дома пострадали в Металлургическом районе будет работать с 08:00 до 17:00. Там можно получить необходимые строительные материалы и написать заявления на материальную помощь от города.

В больницах города находится 16 пострадавших из-за последних российских атак. В крайне тяжелом состоянии находится один человек.