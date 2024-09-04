У Полтаві ще розбирають завали після ракетної атаки РФ, 65 людей у важкому стані
Внаслідок ракетного удару Росії по Полтаві 3 вересня 65 людей перебувають у важкому стані. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
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Він зазначив, що було задіяно 30 "швидких", пацієнтам наразі надають як стаціонарну, так і амбулаторну допомогу. Серед постраждалих ще 146 людей перебувають у середньому стані, 87 – у легкому.
Ліквідація наслідків російського удару по території навчального закладу триває, продовжують розбирати завали. Наразі відомо про 53 загиблих.
- 3 вересня росіяни вдарили двома ракетами — попередньо, "Іскандер-М", по навчальному закладу у Полтаві.
- Зеленський повідомив, що через удар була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку.
- Головком ЗСУ Сирський заявив, що до розслідування залучено Військову службу правопорядку.
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