У Полтаві ще розбирають завали після ракетної атаки РФ, 65 людей у важкому стані

Кількість загиблих, як і станом на ранок 4 вересня, становить 53 особи

Полтавський військовий інститут зв'язку (Фото: Facebook вишу)

Внаслідок ракетного удару Росії по Полтаві 3 вересня 65 людей перебувають у важкому стані. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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Він зазначив, що було задіяно 30 "швидких", пацієнтам наразі надають як стаціонарну, так і амбулаторну допомогу. Серед постраждалих ще 146 людей перебувають у середньому стані, 87 – у легкому.

Ліквідація наслідків російського удару по території навчального закладу триває, продовжують розбирати завали. Наразі відомо про 53 загиблих.

3 вересня росіяни вдарили двома ракетами — попередньо, "Іскандер-М", по навчальному закладу у Полтаві.

Зеленський повідомив, що через удар була частково зруйнована одна з будівель Інституту зв'язку.

Головком ЗСУ Сирський заявив, що до розслідування залучено Військову службу правопорядку.

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