В Полтаве еще разбирают завалы после ракетной атаки РФ, 65 человек в тяжелом состоянии

Число погибших, как и по состоянию на утро 4 сентября, составляет 53 человека

Полтавский военный институт связи (Фото: Facebook вуз)

В результате ракетного удара России по Полтаве 3 сентября 65 человек находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.

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Он отметил, что было задействовано 30 "скорых", пациентам оказывают как стационарную, так и амбулаторную помощь. Среди пострадавших еще 146 человек находятся в среднем состоянии, 87 – в легком.

Ликвидация последствий российского удара по территории учебного заведения продолжается, на месте разбирают завалы. Сейчас известно о 53 погибших.

3 сентября россияне ударили двумя ракетами – предварительно, "Искандер-М", по учебному заведению в Полтаве.

Зеленский сообщил, что из-за удара было частично разрушено одно из зданий Института связи.

Главком ВСУ Сырский заявил, что к расследованию привлечена Военная служба правопорядка.

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