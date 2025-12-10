У Сумах внаслідок стрілянини постраждали діти
У Сумах внаслідок стрілянини діти отримали ушкодження. Причетного затримали, повідомили поліція й очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Правоохоронці заявили, що встановили чоловіка, який, за попередніми даними, здійснив постріли зі зброї у Сумах. Унаслідок інциденту незначні тілесні ушкодження отримали четверо дітей віком від 13 до 16 років, їм надано медичну допомогу. Водночас Григоров пише про шістьох постраждалих дітей.
Поліція встановила квартиру, з якої могли стріляти. Було проведено поквартирні обходи, опитування свідків, в результаті чого під час огляду помешкання 60-річного чоловіка виявлено гладкоствольну мисливську рушницю та стріляну гільзу.
Відкрито провадження за статтями про замах на умисне вбивство двох і більше малолітніх осіб, учинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. Правоохоронці встановлюють мотиви та повні обставини події.
- 24 листопада у Львові на подвір'ї школи між батьками учнів початкових класів відбулась стрілянина. Один із них отримав поранення.
