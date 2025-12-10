У Сумах внаслідок стрілянини постраждали діти

Поліція Сумщини заявила, що розшукала чоловіка, причетного до стрілянини по неповнолітніх

Фото: поліція Сумської області

У Сумах внаслідок стрілянини діти отримали ушкодження. Причетного затримали, повідомили поліція й очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Правоохоронці заявили, що встановили чоловіка, який, за попередніми даними, здійснив постріли зі зброї у Сумах. Унаслідок інциденту незначні тілесні ушкодження отримали четверо дітей віком від 13 до 16 років, їм надано медичну допомогу. Водночас Григоров пише про шістьох постраждалих дітей.

Читайте також Потенціал 500 000 одиниць зброї. Як вплине на ринок дозвіл вогнепалу для цивільних

Поліція встановила квартиру, з якої могли стріляти. Було проведено поквартирні обходи, опитування свідків, в результаті чого під час огляду помешкання 60-річного чоловіка виявлено гладкоствольну мисливську рушницю та стріляну гільзу.

Відкрито провадження за статтями про замах на умисне вбивство двох і більше малолітніх осіб, учинене способом, небезпечним для життя багатьох людей. Правоохоронці встановлюють мотиви та повні обставини події.