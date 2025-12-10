В Сумах в результате стрельбы пострадали дети
В Сумах в результате стрельбы дети получили повреждения. Причастного задержали, сообщили полиция і глава областной военной администрации Олег Григоров.
Правоохранители заявили, что установили мужчину, который, по предварительным данным, совершил выстрелы из оружия в Сумах. В результате инцидента незначительные телесные повреждения получили четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет, им оказана медицинская помощь. В то же время Григоров пишет о шести пострадавших детях.
Полиция установила квартиру, из которой могли стрелять. Были проведены поквартирные обходы, опрос свидетелей, в результате чего в ходе осмотра помещения 60-летнего мужчины обнаружено гладкоствольное охотничье ружье и стреляную гильзу.
Открыто производство по статьям о покушении на умышленное убийство двух и более малолетних лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Правоохранители устанавливают мотивы и полные обстоятельства происшествия.
- 24 ноября во Львове во дворе школы между родителями учеников начальных классов произошла стрельба. Один из них получил ранение.
