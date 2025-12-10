В Сумах в результате стрельбы пострадали дети

Фото: полиция Сумской области

В Сумах в результате стрельбы дети получили повреждения. Причастного задержали, сообщили полиция і глава областной военной администрации Олег Григоров.

Правоохранители заявили, что установили мужчину, который, по предварительным данным, совершил выстрелы из оружия в Сумах. В результате инцидента незначительные телесные повреждения получили четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет, им оказана медицинская помощь. В то же время Григоров пишет о шести пострадавших детях.

Читайте также Потенциал 500 000 единиц оружия. Как повлияет на рынок разрешение огнестрела для гражданских лиц

Полиция установила квартиру, из которой могли стрелять. Были проведены поквартирные обходы, опрос свидетелей, в результате чего в ходе осмотра помещения 60-летнего мужчины обнаружено гладкоствольное охотничье ружье и стреляную гильзу.

Открыто производство по статьям о покушении на умышленное убийство двух и более малолетних лиц, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Правоохранители устанавливают мотивы и полные обстоятельства происшествия.