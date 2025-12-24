У Святвечір росіяни вдарили ракетою по Черкасах: пошкоджено Алею героїв
Увечері в середу, 24 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Черкасах, минулося без загиблих, але є пошкодження. Про це повідомили глава Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець та мер обласного центра Анатолій Бондаренко.
Табурець заявив, що Святвечір в регіоні розпочався з ворожої атаки. Сили протиповітряної оборони знешкодили російську ракету в Черкаському районі.
"Маємо одного травмованого. На щастя, не тяжкий", – уточнив Табурець.
Він додав, що вибуховою хвилею пошкоджені заклад освіти, гаражний кооператив та місцевий цвинтар.
Бондаренко записав відеозвернення, в якому розповів, що на цвинтарі пошкоджено пам'ятники звичайних мешканців Черкас і Алею героїв.
"Війна проти пам’ятників і проти людських душ, які давно загинули, це їхній стиль", – сказав мер Черкас, показуючи руйнування.
О 16:37 Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про ракету повз Кропивницький у напрямку Черкас, а о 16:44 – закликали мешканців міста перебувати в укриттях.
- У ніч проти 23 грудня росіяни вчергове масовано атакували Україну. Окупанти запустили понад 30 ракет і щонайменше 650 безпілотників, значна частина з яких – "шахеди".
- Зеленський попереджав про ризик чергової масованої атаки на Україну 23, 24 і 25 грудня.
