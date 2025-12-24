У Святвечір росіяни вдарили ракетою по Черкасах: пошкоджено Алею героїв

Сили ППО збили ворожу ракету у Черкаському районі, але є постраждалий та пошкодження

Ігор Табурець (Фото: Черкаська ОВА)

Увечері в середу, 24 грудня, росіяни завдали ракетного удару по Черкасах, минулося без загиблих, але є пошкодження. Про це повідомили глава Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець та мер обласного центра Анатолій Бондаренко.

Табурець заявив, що Святвечір в регіоні розпочався з ворожої атаки. Сили протиповітряної оборони знешкодили російську ракету в Черкаському районі.

"Маємо одного травмованого. На щастя, не тяжкий", – уточнив Табурець.

Він додав, що вибуховою хвилею пошкоджені заклад освіти, гаражний кооператив та місцевий цвинтар.

Бондаренко записав відеозвернення, в якому розповів, що на цвинтарі пошкоджено пам'ятники звичайних мешканців Черкас і Алею героїв.

"Війна проти пам’ятників і проти людських душ, які давно загинули, це їхній стиль", – сказав мер Черкас, показуючи руйнування.

О 16:37 Повітряні сили Збройних Сил України попереджали про ракету повз Кропивницький у напрямку Черкас, а о 16:44 – закликали мешканців міста перебувати в укриттях.

У ніч проти 23 грудня росіяни вчергове масовано атакували Україну. Окупанти запустили понад 30 ракет і щонайменше 650 безпілотників, значна частина з яких – "шахеди".

Зеленський попереджав про ризик чергової масованої атаки на Україну 23, 24 і 25 грудня.