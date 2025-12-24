В Святвечер россияне ударили ракетой по Черкассам: повреждена Аллея героев

Силы ПВО сбили вражескую ракету в Черкасском районе, но есть пострадавший и повреждения

Игорь Табурец (Фото: Черкасская ОВА)

Вечером в среду, 24 декабря, россияне нанесли ракетный удар по Черкассам, обошлось без погибших, но есть повреждения. Об этом сообщили глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец и мэр областного центра Анатолий Бондаренко.

Табурец заявил, что Святвечер в регионе начался с вражеской атаки. Силы противовоздушной обороны обезвредили российскую ракету в Черкасском районе.

"Есть один травмированный. К счастью, не тяжелый", – уточнил Табурец.

Он добавил, что взрывной волной повреждены учебное заведение, гаражный кооператив и местное кладбище.

Бондаренко записал видеообращение, в котором рассказал, что на кладбище повреждены памятники обычных жителей Черкасс и Аллея героев.

"Война против памятников и против человеческих душ, которые давно погибли, это их стиль", – сказал мэр Черкасс, показывая разрушения.

В 16:37 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупреждали о ракете мимо Кропивницкого в направлении Черкасс, а в 16:44 – призвали жителей города находиться в укрытиях.

В ночь на 23 декабря россияне в очередной раз массированно атаковали Украину. Оккупанты запустили более 30 ракет и по меньшей мере 650 беспилотников, значительная часть из которых – "шахеды".

Зеленский предупреждал о риске очередной массированной атаки на Украину 23, 24 и 25 декабря.