В Святвечер россияне ударили ракетой по Черкассам: повреждена Аллея героев
Вечером в среду, 24 декабря, россияне нанесли ракетный удар по Черкассам, обошлось без погибших, но есть повреждения. Об этом сообщили глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец и мэр областного центра Анатолий Бондаренко.
Табурец заявил, что Святвечер в регионе начался с вражеской атаки. Силы противовоздушной обороны обезвредили российскую ракету в Черкасском районе.
"Есть один травмированный. К счастью, не тяжелый", – уточнил Табурец.
Он добавил, что взрывной волной повреждены учебное заведение, гаражный кооператив и местное кладбище.
Бондаренко записал видеообращение, в котором рассказал, что на кладбище повреждены памятники обычных жителей Черкасс и Аллея героев.
"Война против памятников и против человеческих душ, которые давно погибли, это их стиль", – сказал мэр Черкасс, показывая разрушения.
В 16:37 Воздушные силы Вооруженных Сил Украины предупреждали о ракете мимо Кропивницкого в направлении Черкасс, а в 16:44 – призвали жителей города находиться в укрытиях.
- В ночь на 23 декабря россияне в очередной раз массированно атаковали Украину. Оккупанты запустили более 30 ракет и по меньшей мере 650 беспилотников, значительная часть из которых – "шахеды".
- Зеленский предупреждал о риске очередной массированной атаки на Украину 23, 24 и 25 декабря.
Комментарии (0)