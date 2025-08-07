У центрі Черкас невідомий відкрив стрілянину в McDonald’s – фото

У центрі Черкас невідомий відкрив стрілянину в McDonald’s – фотодоповнено
У четвер, 7 серпня, у середмісті Черкас невідомий чоловік відкрив стрілянину в закладі харчування. Про це повідомила поліція Черкаської області.
Поліція працює на місці стрілянини. За попередніми даними, чоловік зі зброєю знаходиться всередині закладу.
Поліціянти вже евакуювали з будівлі відвідувачів та персонал.
Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебувають за вказаною адресою. Поліція закликала мешканців Черкас не наближатися до місця інциденту.
Як повідомило Суспільне з посиланням на речницю регіонального управління Нацполіції Зою Вовк, йдеться про McDonald’s на вулиці Смілянська. За попередніми даними, у закладі все ще перебуває озброєна людина.
ДОПОВНЕНО О 12:40. Кореспонденти Суспільного з місця події повідомили, що із закладу медики вивезли пораненого чоловіка.
- 3 серпня правоохоронці заявили про затримання чоловіка, який побив та стріляв із травматичної зброї у ветерана в Харкові.
- 5 серпня в Ізмаїлі Одеської області чоловік застрелив лейтенанта поліції під час виконання ним службових обовʼязків.
Коментарі (1)