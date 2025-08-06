У Черкасах вручили підозру хореографці, яка програла у казино 1 млн грн на поїздку дітей
Підозрювана (Фото: Офіс генпрокурора)

У Черкасах оголосили підозру хореографці, яка зібрала кошти з батьків дітей для поїздки в Грузію й програла їх в онлайн-казино. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, тренерка танцювального ансамблю у Черкаській області збирала кошти з батьків дітей для поїздки в Грузію під приводом їхньої участі у фестивалі.

Фактично вона витратила гроші на власний розсуд, а саме програла в онлайн-казино. Йдеться про понад 1 млн грн, які вона зібрала упродовж квітня-липня 2025 року.

Потерпілими у провадженні визнано 26 осіб.

Жінці повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Їй обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у зв'язку з тим, що підозрювана має на утриманні неповнолітню дитину.

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