У Черкасах вручили підозру хореографці, яка програла у казино 1 млн грн на поїздку дітей

Тренерці танцювального ансамблю з Черкаської області інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах

Підозрювана (Фото: Офіс генпрокурора)

У Черкасах оголосили підозру хореографці, яка зібрала кошти з батьків дітей для поїздки в Грузію й програла їх в онлайн-казино. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

За версією слідства, тренерка танцювального ансамблю у Черкаській області збирала кошти з батьків дітей для поїздки в Грузію під приводом їхньої участі у фестивалі.

Фактично вона витратила гроші на власний розсуд, а саме програла в онлайн-казино. Йдеться про понад 1 млн грн, які вона зібрала упродовж квітня-липня 2025 року.

Потерпілими у провадженні визнано 26 осіб.

Жінці повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах. Їй обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у зв'язку з тим, що підозрювана має на утриманні неповнолітню дитину.

У червні в Україні розгорівся скандал навколо громадського діяча, який страждає на СМА Гусакова. Журналістка Худецька звернула увагу на ситуацію щодо зборів на лікування. Згодом мер Львова Садовий заявив, що місто та виробник ліків вже рік надавали Гусакову необхідний препарат безоплатно.

22 червня Зеленському доповіли про справу Гусакова – він покинув країну ще до скандалу зі зборами. Того самого дня правоохоронці відкрили два кримінальні провадження щодо шахрайства.

27 червня у Львові та Києві відбулися обшуки у справі Гусакова. Правоохоронці перевіряли усіх причетних.

У липні Нацполіція заочно повідомила Гусакову про підозру у справі про шахрайство на благодійних зборах.