Назарій Гусаков отримав підозру у шахрайстві: ошукав людей на понад 1,3 млн грн

Назарій Гусаков (Фото:facebook.com/NazariRazan)

Нацполіція заочно повідомила Назарію Гусакову про підозру у справі про шахрайство на благодійних зборах. За даними Офісу генпрокурора, здобуто докази заволодіння коштами на суму понад 1,3 млн грн.

Слідство встановило, що 31-річний львів'янин офіційно мав безоплатне забезпечення препаратом для лікування спінальної м’язової атрофії (СМА) в межах міської програми. Але, попри це, він продовжував збір коштів нібито на придбання цього ж препарату.

Для збору коштів Гусаков використовував підтримку публічних осіб та розміщував заклики донатити у соціальних мережах, Telegram-каналах, онлайн-платформах (PayPal, BuyMeACoffee тощо). Загалом упродовж 2023-2024 років він зібрав понад 1,3 млн грн.

За даними матеріалів справи, кошти не були повністю використані на лікування, а здебільшого спрямовувалися на азартні ігри, інвестиції в криптовалюту та інші власні потреби.

Гусакову заочно повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах. Відомо, що він у червні цього року виїхав за кордон.

Правоохоронці допитали понад 400 осіб як свідків та встановили тисячі транзакцій на понад 100 млн грн, які були вчинені в якості "благодійних пожертв".

Наразі точна кількість осіб, які перерахували "благодійні пожертви" для підозрюваного, ще не встановлена – це тисячі транзакцій. Встановлено, що лише тих, хто перерахував суми понад 10 000 грн, – більш як 1200 осіб.