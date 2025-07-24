Назарий Гусаков получил подозрение в мошенничестве: обманул людей на более 1,3 млн грн
Нацполиция заочно сообщила Назарию Гусакову о подозрении по делу о мошенничестве на благотворительных сборах. По данным Офиса генпрокурора, получены доказательства завладения средствами на сумму более 1,3 млн грн.
Следствие установило, что 31-летний львовянин официально был бесплатно обеспечен препаратом для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в рамках городской программы. Но, несмотря на это, он продолжал сбор средств якобы на приобретение этого же препарата.
Для сбора средств Гусаков использовал поддержку публичных лиц и размещал призывы донатить в социальных сетях, Telegram-каналах, онлайн-платформах (PayPal, BuyMeACoffee и т.д.). Всего в течение 2023-2024 годов он собрал более 1,3 млн грн.
По данным материалов дела, средства не были полностью использованы на лечение, а в основном направлялись на азартные игры, инвестиции в криптовалюту и другие собственные нужды.
Гусакову заочно сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Известно, что он в июне этого года выехал за границу.
Правоохранители допросили более 400 человек в качестве свидетелей и установили тысячи транзакций на более 100 млн грн, которые были совершены в качестве "благотворительных пожертвований".
Сейчас точное количество лиц, которые перечислили "благотворительные пожертвования" для подозреваемого, еще не установлено – это тысячи транзакций. Установлено, что только тех, кто перечислил суммы более 10 000 грн – более 1200 человек.
- Скандал вокруг Гусакова вспыхнул 17 июня: в частности, журналистка Ольга Худецкая в X обвинила мужчину в мошенничестве на сборах для лечения. Впоследствии мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город и производитель лекарств уже год предоставляли Гусакову необходимый препарат бесплатно.
- 22 июня президенту Зеленскому доложили о деле Гусакова – он покинул страну еще до скандала со сборами. В тот же день правоохранители открыли два уголовных производства о возможном мошенничестве.
- На фоне этого скандала в Украине усилят контроль по благотворительным сборам, однако дополнительных деталей не раскрыли.
- 27 июня во Львове и Киеве прошли обыски по делу Гусакова. Правоохранители проверяли всех причастных.
Комментарии (0)