Назарий Гусаков получил подозрение в мошенничестве: обманул людей на более 1,3 млн грн

Установлено, что более 1200 человек перечислили подозреваемому суммы более 10 000 грн

Назарий Гусаков (Фото:facebook.com/NazariRazan)

Нацполиция заочно сообщила Назарию Гусакову о подозрении по делу о мошенничестве на благотворительных сборах. По данным Офиса генпрокурора, получены доказательства завладения средствами на сумму более 1,3 млн грн.

Следствие установило, что 31-летний львовянин официально был бесплатно обеспечен препаратом для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) в рамках городской программы. Но, несмотря на это, он продолжал сбор средств якобы на приобретение этого же препарата.

Для сбора средств Гусаков использовал поддержку публичных лиц и размещал призывы донатить в социальных сетях, Telegram-каналах, онлайн-платформах (PayPal, BuyMeACoffee и т.д.). Всего в течение 2023-2024 годов он собрал более 1,3 млн грн.

По данным материалов дела, средства не были полностью использованы на лечение, а в основном направлялись на азартные игры, инвестиции в криптовалюту и другие собственные нужды.

Гусакову заочно сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах. Известно, что он в июне этого года выехал за границу.

Правоохранители допросили более 400 человек в качестве свидетелей и установили тысячи транзакций на более 100 млн грн, которые были совершены в качестве "благотворительных пожертвований".

Сейчас точное количество лиц, которые перечислили "благотворительные пожертвования" для подозреваемого, еще не установлено – это тысячи транзакций. Установлено, что только тех, кто перечислил суммы более 10 000 грн – более 1200 человек.