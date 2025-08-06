В Черкассах вручили подозрение хореографу, проигравшей в казино 1 млн грн на поездку детей
В Черкассах объявили подозрение хореографу, которая собрала средства с родителей детей для поездки в Грузию и проиграла их в онлайн-казино. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
По версии следствия, тренер танцевального ансамбля в Черкасской области собирала средства с родителей детей для поездки в Грузию под предлогом их участия в фестивале.
Фактически она потратила деньги по своему усмотрению, а именно проиграла в онлайн-казино. Речь идет о более 1 млн грн, которые она собрала в течение апреля-июля 2025 года.
Потерпевшими в производстве признаны 26 человек.
Женщине сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста в связи с тем, что подозреваемая имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.
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