В Черкассах вручили подозрение хореографу, проигравшей в казино 1 млн грн на поездку детей

Подозреваемая (Фото: Офис генпрокурора)

В Черкассах объявили подозрение хореографу, которая собрала средства с родителей детей для поездки в Грузию и проиграла их в онлайн-казино. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

По версии следствия, тренер танцевального ансамбля в Черкасской области собирала средства с родителей детей для поездки в Грузию под предлогом их участия в фестивале.

Фактически она потратила деньги по своему усмотрению, а именно проиграла в онлайн-казино. Речь идет о более 1 млн грн, которые она собрала в течение апреля-июля 2025 года.

Потерпевшими в производстве признаны 26 человек.

Женщине сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах. Ей избрали меру пресечения в виде домашнего ареста в связи с тем, что подозреваемая имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

В июне в Украине разгорелся скандал вокруг общественного деятеля, страдающего СМА Гусакова. Журналистка Худецкая обратила внимание на ситуацию по сборам на лечение. Впоследствии мэр Львова Садовый заявил, что город и производитель лекарств уже год предоставляли Гусакову необходимый препарат бесплатно.

22 июня Зеленскому доложили о деле Гусакова – он покинул страну еще до скандала со сборами. В тот же день правоохранители открыли два уголовных производства по поводу мошенничества.

27 июня во Львове и Киеве прошли обыски по делу Гусакова. Правоохранители проверяли всех причастных.

В июле Нацполиция заочно сообщила Гусакову о подозрении по делу о мошенничестве на благотворительных сборах.