У Харкові затримали чоловіка, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ – прокуратура
Правоохоронці заявили про затримання чоловіка, який побив та стріляв з травматичної зброї у ветерана ЗСУ у Харкові. Про це повідомила обласна прокуратура.
За даними слідства, ввечері 3 серпня біля багатоповерхівки по вулиці 92-ї бригади (Індустріальний район) виник конфлікт між чоловіками.
"У ході сварки 43-річний фігурант дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і вистрілив у ветерана ЗСУ. Потерпілий – 22-річний український захисник, який під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу. Йому встановили протез", – розповіли в облпрокуратурі.
Відомство написало, що стрільця затримали за місцем його проживання у Харкові, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета для спричинення тілесних ушкоджень. Максимальне покарання – сім років тюрми.
"Потерпілий перебуває у лікарні, медики надають йому необхідну допомогу", зазначають правоохоронці.
- Зранку 23 липня чоловік влаштував стрілянину у дворі житлового будинку в Подільському районі Києва.
Згодом правоохоронці розшукали та затримали 35-річного фігуранта. Він пояснив свої дії тим, що стріляв у бік автомобіля з травматичної зброї через конфлікт із водієм, що стався напередодні. Власник автівки не постраждав.
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