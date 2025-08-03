У Харкові затримали чоловіка, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ – прокуратура

Фото: Харківська облпрокуратура

Правоохоронці заявили про затримання чоловіка, який побив та стріляв з травматичної зброї у ветерана ЗСУ у Харкові. Про це повідомила обласна прокуратура.

За даними слідства, ввечері 3 серпня біля багатоповерхівки по вулиці 92-ї бригади (Індустріальний район) виник конфлікт між чоловіками.

Фото: Харківська облпрокуратура

"У ході сварки 43-річний фігурант дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і вистрілив у ветерана ЗСУ. Потерпілий – 22-річний український захисник, який під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу. Йому встановили протез", – розповіли в облпрокуратурі.

Фото: Харківська облпрокуратура

Відомство написало, що стрільця затримали за місцем його проживання у Харкові, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого предмета для спричинення тілесних ушкоджень. Максимальне покарання – сім років тюрми.

Фото: Харківська облпрокуратура

"Потерпілий перебуває у лікарні, медики надають йому необхідну допомогу", зазначають правоохоронці.