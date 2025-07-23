У дворі ЖК на Подолі чоловік стріляв у водія автівки – фото
Зранку 23 липня чоловік влаштував стрілянину у дворі житлового будинку в Подільському районі Києва. Про це повідомила столична поліція.
Мешканці житлового комплексу повідомили правоохоронцям, що невідомий відкрив стрільбу по автомобілю, який був у русі.
Правоохоронці розшукали та затримали 35-річного чоловіка. Він пояснив свої дії тим, що стріляв у бік автомобіля з травматичної зброї через конфлікт із водієм, що стався напередодні. Власник автівки не постраждав.
Слідчі розпочали провадження за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням зброї (до семи років тюрми).
- 8 липня у Києві застрелили людину. Чоловік перебував у припаркованому авто. До нього підійшов невідомий, вистрелив і втік.
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- Увечері 21 липня у Василькові Київської області невідомий стріляв у водія Range Rover посеред вулиці.
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