У дворі ЖК на Подолі чоловік стріляв у водія автівки – фото

У Подольському районі столиці знову сталася стрілянина – ціллю був водій авто під час руху

Фото: Нацполіція

Зранку 23 липня чоловік влаштував стрілянину у дворі житлового будинку в Подільському районі Києва. Про це повідомила столична поліція.

Мешканці житлового комплексу повідомили правоохоронцям, що невідомий відкрив стрільбу по автомобілю, який був у русі.

Правоохоронці розшукали та затримали 35-річного чоловіка. Він пояснив свої дії тим, що стріляв у бік автомобіля з травматичної зброї через конфлікт із водієм, що стався напередодні. Власник автівки не постраждав.

Слідчі розпочали провадження за статтею про хуліганство, вчинене із застосуванням зброї (до семи років тюрми).