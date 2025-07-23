Во дворе ЖК на Подоле мужчина стрелял в водителя авто – фото

В Подольском районе столицы снова произошла стрельба – целью был водитель двигающегося автомобиля

Фото: Нацполиция

Утром 23 июля мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в Подольском районе Киева. Об этом сообщила столичная полиция.

Жители жилого комплекса сообщили правоохранителям, что неизвестный открыл стрельбу по автомобилю, который был в движении.

Правоохранители разыскали и задержали 35-летнего мужчину. Он объяснил свои действия тем, что стрелял в сторону автомобиля из травматического оружия из-за конфликта с водителем, который произошел накануне. Владелец машины не пострадал.

Следователи начали производство по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия (до семи лет тюрьмы).