Во дворе ЖК на Подоле мужчина стрелял в водителя авто – фото
Утром 23 июля мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома в Подольском районе Киева. Об этом сообщила столичная полиция.
Жители жилого комплекса сообщили правоохранителям, что неизвестный открыл стрельбу по автомобилю, который был в движении.
Правоохранители разыскали и задержали 35-летнего мужчину. Он объяснил свои действия тем, что стрелял в сторону автомобиля из травматического оружия из-за конфликта с водителем, который произошел накануне. Владелец машины не пострадал.
Следователи начали производство по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия (до семи лет тюрьмы).
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