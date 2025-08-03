В Харькове задержали мужчину, который избил и стрелял в ветерана ВСУ – прокуратура

Фото: Харьковская облпрокуратура

Правоохранители заявили о задержании мужчины, который избил и стрелял из травматического оружия в ветерана ВСУ в Харькове. Об этом сообщила областная прокуратура.

По данным следствия, вечером 3 августа возле многоэтажки по улице 92-й бригады (Индустриальный район) возник конфликт между мужчинами.

Фото: Харьковская облпрокуратура

"В ходе ссоры 43-летний фигурант достал травматический пистолет ПМР 9 мм и выстрелил в ветерана ВСУ. Пострадавший – 22-летний украинский защитник, который во время выполнения боевого задания на войне потерял ногу. Ему установили протез", – рассказали в облпрокуратуре.

Фото: Харьковская облпрокуратура

Ведомство написало, что стрелка задержали по месту его проживания в Харькове, решается вопрос о сообщении ему о подозрении по статье о хулиганстве, совершенном с применением специально приспособленного или заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений. Максимальное наказание – семь лет тюрьмы.

Фото: Харьковская облпрокуратура

"Пострадавший находится в больнице, медики оказывают ему необходимую помощь", отмечают правоохранители.