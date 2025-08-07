В центре Черкасс неизвестный открыл стрельбу в McDonald's – фото
Место события (Фото: Дарья Шевченко/Общественное)

В четверг, 7 августа, в центре Черкасс неизвестный мужчина открыл стрельбу в заведении питания. Об этом сообщила полиция Черкасской области.

Полиция работает на месте стрельбы. По предварительным данным, мужчина с оружием находится внутри заведения.

Полицейские уже эвакуировали из здания посетителей и персонал.

Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу. Полиция призвала жителей Черкасс не приближаться к месту инцидента.

Как сообщило Суспильне со ссылкой на пресс-секретаря регионального управления Нацполиции Зою Вовк, речь идет о McDonald's на улице Смелянская. По предварительным данным, в заведении все еще находится вооруженный человек.

Фото: Суспильне
Фото: Суспильне
  • 3 августа правоохранители заявили о задержании мужчину, который избил и стрелял из травматического оружия в ветерана в Харькове.
  • 5 августа в Измаиле Одесской области мужчина застрелил лейтенанта полиции во время выполнения им служебных обязанностей.
