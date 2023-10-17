У мережі пишуть про вибухи у Скадовську, здійнявся дим – фото

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вдень 17 жовтня прогриміли вибухи, у небі видно дим. Про це повідомляють місцеві пабліки та наближений до ЗСУ Telegram-канал Николаевский Ванёк.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Про вибухи в соцмережах писали близько 16:00 – нібито "в районі воєнки".

Проросійські пабліки нарахували три вибухи та припустили "планову детонацію".

Сьогодні також стало відомо про успішні удари українських сил по тимчасово окупованих Бердянську і Луганську. На двох аеродромах було знищено дев'ять гелікоптерів. Окупанти заявили, що знайшли суббоєприпаси М74 від ракет ATACMS.

Росія окупувала Скадовськ ще на початку повномасштабного вторгнення, наприкінці лютня 2022-го.

Дивіться також: У Скадовськ почали телефонувати та бронювати готелі й паркування для танків Leopard – відео

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.