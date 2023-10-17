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У мережі пишуть про вибухи у Скадовську, здійнявся дим – фото

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 16:31
У мережі пишуть про вибухи у Скадовську, здійнявся дим – фото - Фото
Фото - Telegram-канал Николаевский Ванёк

У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вдень 17 жовтня прогриміли вибухи, у небі видно дим. Про це повідомляють місцеві пабліки та наближений до ЗСУ Telegram-канал Николаевский Ванёк.

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Про вибухи в соцмережах писали близько 16:00 – нібито "в районі воєнки".

Проросійські пабліки нарахували три вибухи та припустили "планову детонацію".

У мережі пишуть про вибухи у Скадовську, здійнявся дим – фото

Сьогодні також стало відомо про успішні удари українських сил по тимчасово окупованих Бердянську і Луганську. На двох аеродромах було знищено дев'ять гелікоптерів. Окупанти заявили, що знайшли суббоєприпаси М74 від ракет ATACMS.

  • Росія окупувала Скадовськ ще на початку повномасштабного вторгнення, наприкінці лютня 2022-го.

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Оксана Житнюк
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