У мережі пишуть про вибухи у Скадовську, здійнявся дим – фото
17.10.2023, 16:31
Фото - Telegram-канал Николаевский Ванёк
У тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вдень 17 жовтня прогриміли вибухи, у небі видно дим. Про це повідомляють місцеві пабліки та наближений до ЗСУ Telegram-канал Николаевский Ванёк.
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Про вибухи в соцмережах писали близько 16:00 – нібито "в районі воєнки".
Проросійські пабліки нарахували три вибухи та припустили "планову детонацію".
Сьогодні також стало відомо про успішні удари українських сил по тимчасово окупованих Бердянську і Луганську. На двох аеродромах було знищено дев'ять гелікоптерів. Окупанти заявили, що знайшли суббоєприпаси М74 від ракет ATACMS.
- Росія окупувала Скадовськ ще на початку повномасштабного вторгнення, наприкінці лютня 2022-го.
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