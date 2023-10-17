В сети пишут о взрывах в Скадовске, поднялся дым – фото

Во временно оккупированном Скадовске Херсонской области днем 17 октября прогремели взрывы, в небе виден дым. Об этом сообщают местные паблики и приближенный к ВСУ Telegram-канал Николаевский Ванёк.

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О взрывах в соцсетях писали около 16:00 – якобы "в районе военки".

Пророссийские паблики насчитали три взрыва и допустили "плановую детонацию".

Сегодня также стало известно об успешных ударах украинских сил по временно оккупированным Бердянску и Луганску. На двух аэродромах было уничтожено девять вертолетов. Оккупанты заявили, что нашли суббоеприпасы М74 от ракет ATACMS.

Россия оккупировала Скадовск еще в начале полномасштабного вторжения, в конце февраля 2022-го.

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