Вибух у Хмельницькому: під завалами знайшли тіла чоловіка та жінки
Оксана Житнюк
Cтарша редакторка новин LIGA.net
Реєструйся і слухай
У Хмельницькому підтверджено загибель двох людей внаслідок вибуху у багатоповерховому будинку. Їхні тіла дістали з-під завалів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
"Вночі надійшла інформація щодо можливого перебування в будинку ще однієї людини. На жаль, маємо трагічні підтвердження. Внаслідок вибуху в будинку по вулиці Тернопільська під завалами виявлено тіла двох загиблих", – повідомив він.
О 02:24 виявлено тіло жінки 1973 року народження, а о 05:12 – тіло чоловіка 1983 року народження.
Їх відправлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Встановлюються також і причини вибуху.
- Вибух пролунав 28 жовтня близько 15:00 у багатоповерхівці на вулиці Тернопільській. Постраждало п’ятеро людей.
- Попередньо, вибух міг спричинити витік газу. Але розглядаються різні версії.
Коментарі (0)