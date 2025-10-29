Вибух у Хмельницькому: під завалами знайшли тіла чоловіка та жінки

Внаслідок вибуху у багатоповерхівці в Хмельницькому загинули дві людини

Фото: Tekegram/khmelnytskaODA

У Хмельницькому підтверджено загибель двох людей внаслідок вибуху у багатоповерховому будинку. Їхні тіла дістали з-під завалів. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Вночі надійшла інформація щодо можливого перебування в будинку ще однієї людини. На жаль, маємо трагічні підтвердження. Внаслідок вибуху в будинку по вулиці Тернопільська під завалами виявлено тіла двох загиблих", – повідомив він.

О 02:24 виявлено тіло жінки 1973 року народження, а о 05:12 – тіло чоловіка 1983 року народження.

Їх відправлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Встановлюються також і причини вибуху.