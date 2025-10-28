Вибух у багатоповерхівці в Хмельницькому. Глава ОВА озвучив версії, які розглядаються

Сергій Тюрін не виключив, що вибух у багатоповерхівці на вулиці Тернопільська стався через невідомий предмет

Місце події (Фото: ДСНС)

Наразі немає підтвердження, що причиною вибуху у багатоповерховому будинку в Хмельницькому став витік газу. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За його словами, пошуково-рятувальна операція на місці вибуху триває. Рятувальники шукають жінку 1973 року народження, яка наразі не виходить на зв’язок.

"Щодо версій та причин цього вибуху. Попередня інформація від Державної служби з надзвичайних ситуацій була, що це міг бути вибух, спричинений газом. Але наразі розглядаються різні версії", – сказав Тюрін.

Він додав, що не виключається, що здетонував певний невідомий предмет.

"Допоки не буде проведено остаточного розбору завалів та не підтверджено цю інформацію відповідними службами й експертами, ми жодну версію як основну не визначаємо", – уточнив глава ОВА.

Він зазначив, що опрацьовується різна інформація для того, щоб зробити висновок.