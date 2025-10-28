Взрыв в многоэтажке в Хмельницком. Глава ОВА озвучил версии, которые рассматриваются

Сергей Тюрин не исключил, что взрыв в многоэтажке на улице Тернопольская произошел из-за неизвестного предмета

Место происшествия (Фото: ГСЧС)

Пока нет подтверждения, что причиной взрыва в многоэтажном доме в Хмельницком стала утечка газа. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

По его словам, поисково-спасательная операция на месте взрыва продолжается. Спасатели ищут женщину 1973 года рождения, которая пока не выходит на связь.

"Относительно версий и причин этого взрыва. Предварительная информация от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям была, что это мог быть взрыв, вызванный газом. Но сейчас рассматриваются различные версии", – сказал Тюрин.

Он добавил, что не исключается, что сдетонировал определенный неизвестный предмет.

"Пока не будет проведен окончательный разбор завалов и не подтверждена эта информация соответствующими службами и экспертами, мы ни одну версию как основную не определяем", – уточнил глава ОВА.

Он отметил, что прорабатывается различная информация для того, чтобы сделать вывод.