Взрыв в Хмельницком: под завалами нашли тела мужчины и женщины
Оксана Житнюк
Cтарший редактор новостей LIGA.net
В Хмельницком подтверждена гибель двух человек в результате взрыва в многоэтажном доме. Их тела достали из-под завалов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин.
"Ночью поступила информация о возможном пребывании в доме еще одного человека. К сожалению, имеем трагические подтверждения. В результате взрыва в доме по улице Тернопольская под завалами обнаружены тела двух погибших", – сообщил он.
В 02:24 обнаружено тело женщины 1973 года рождения, а в 05:12 – тело мужчины 1983 года рождения.
Они направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Устанавливаются также и причины взрыва.
- Взрыв прогремел 28 октября около 15:00 в многоэтажке на улице Тернопольской. Пострадали пять человек.
- Предварительно, взрыв могла вызвать утечка газа. Но рассматриваются разные версии.
