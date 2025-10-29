Взрыв в Хмельницком: под завалами нашли тела мужчины и женщины

В результате взрыва в многоэтажке в Хмельницком погибли два человека

Фото: Tekegram/khmelnytskaODA

В Хмельницком подтверждена гибель двух человек в результате взрыва в многоэтажном доме. Их тела достали из-под завалов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Ночью поступила информация о возможном пребывании в доме еще одного человека. К сожалению, имеем трагические подтверждения. В результате взрыва в доме по улице Тернопольская под завалами обнаружены тела двух погибших", – сообщил он.

В 02:24 обнаружено тело женщины 1973 года рождения, а в 05:12 – тело мужчины 1983 года рождения.

Они направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Устанавливаются также и причины взрыва.