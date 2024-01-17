Вибухотехніки провели підрив двох російських аеробалістичних ракет – фото
Робота вибухотехніків (Фото: МВС)

Поліцейські-вибухотехніки провели контрольований підрив двох аеробалістичних ракет Росії, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Підрив провели 17 січня на Кіровоградщині. Залишки ракет були виявлені на території полів після того, як їх збили сили протиповітряної оборони.

Фото: МВС
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Фото: МВС
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Фото: МВС
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