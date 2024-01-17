Вибухотехніки провели підрив двох російських аеробалістичних ракет – фото
Поліцейські-вибухотехніки провели контрольований підрив двох аеробалістичних ракет Росії, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
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Підрив провели 17 січня на Кіровоградщині. Залишки ракет були виявлені на території полів після того, як їх збили сили протиповітряної оборони.
- 15 січня Росія завдала ударів по Нью-Йорку Донецької області. Окупанти скинули на селище дві керовані авіабомби. Пʼятеро людей опинилися під завалами.
- 16 січня Росія завдала ударів по Харкову двома ракетами С-300 по житловій забудові у центрі – 17 поранених.
- Російські окупанти атакували Одесу дронами-камікадзе Shahed-136 в ніч проти 17 січня. 11 "шахедів" було збито на підльоті до берега, більшість впало в море, але уламки збитих дронів та вибухова хвиля пошкодили багатоквартирні будинки, магазини та машини у Приморському районі міста.