Вибухотехніки провели підрив двох російських аеробалістичних ракет – фото

Робота вибухотехніків (Фото: МВС)

Поліцейські-вибухотехніки провели контрольований підрив двох аеробалістичних ракет Росії, повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

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Підрив провели 17 січня на Кіровоградщині. Залишки ракет були виявлені на території полів після того, як їх збили сили протиповітряної оборони.