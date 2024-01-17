Взрывотехники произвели подрыв двух российских аэробаллистических ракет.
Работа взрывотехников (Фото: МВД)

Полицейские-взрывотехники произвели контролируемый подрыв двух аэробаллистических ракет России, сообщает Министерство внутренних дел.

Подрыв провели 17 января в Кировоградской области. Остатки ракет были обнаружены на территории полей после того, как их сбили силы противовоздушной обороны.

Фото: МВС
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Фото: МВС
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Фото: МВС
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