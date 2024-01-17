Взрывотехники произвели подрыв двух российских аэробаллистических ракет.
Полицейские-взрывотехники произвели контролируемый подрыв двух аэробаллистических ракет России, сообщает Министерство внутренних дел.
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Подрыв провели 17 января в Кировоградской области. Остатки ракет были обнаружены на территории полей после того, как их сбили силы противовоздушной обороны.
- 15 января Россия нанесла удары по Нью-Йорку Донецкой области. Оккупанты сбросили на поселок две управляемые авиабомбы. Пять человек оказались под завалами.
- 16 января Россия нанесла удары по Харькову двумя ракетами С-300 по жилой застройке в центре – 17 раненых.
- Российские оккупанты атаковали Одессу дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 17 января. 11 "шахедов" были сбиты на подлете к берегу, большинство упало в море, но обломки сбитых дронов и взрывная волна повредили многоквартирные дома, магазины и машины в Приморском районе города.