Взрывотехники произвели подрыв двух российских аэробаллистических ракет.

Работа взрывотехников (Фото: МВД)

Полицейские-взрывотехники произвели контролируемый подрыв двух аэробаллистических ракет России, сообщает Министерство внутренних дел.

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Подрыв провели 17 января в Кировоградской области. Остатки ракет были обнаружены на территории полей после того, как их сбили силы противовоздушной обороны.