Затримано фельдшера швидкої, який коригував російські удари по Одеській області – СБУ

Як винагороду він розраховував отримати керівну посаду в окупаційній адміністрації у випадку захоплення регіону, зазначили в СБУ

Затриманий (Фото: Служба безпеки України)

Правоохоронці затримали медпрацівника, який, за версією слідства, коригував ракетні та дронові удари по одному з портових міст Одеської області. Про це повідомили Служба безпеки України й Офіс генерального прокурора.

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Йому оголошено про підозру в державній зраді. Наразі чоловік перебуває під вартою, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

За даними слідства, підозрюваний з власної ініціативи допомагав російським спецслужбам у проведенні підривної діяльності проти України. Як винагороду він розраховував отримати керівну посаду в окупаційній адміністрації у випадку захоплення регіону.

За інформацією ОГП, чоловік "здавав" агресору місця дислокації підрозділів Територіальної оборони Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України та Морської охорони на території Ізмаїльського району.

Ще одним його завданням було спостереження за динамікою заходів суден у місцевий порт і різновидами вантажів, які вони перевозять. Ці дані окупанти використовували для підготовки нових і коригування повторних ударів. Під час затримання у чоловіка вилучили телефон з доказами.

У СБУ уточнили, що підозрюваному 39 років. Він працював фельдшером місцевої станції медичної допомоги. У поле зору спецслужби РФ чоловік потрапив ще у квітні, коли публікував антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах.

За вказівкою окупантів чоловік збирав розвідувальну інформацію, коли їздив по прибережній території, зокрема під час викликів швидкої допомоги. Отримані відомості він позначав на гугл-карті, а потім відправляв скриншоти своєму куратору з ФСБ, стверджують у спецслужбі.

Фото: Офіс генерального прокурора

Фото: Офіс генерального прокурора

6 серпня СБУ повідомила про затримання мешканця Одеської області, який готував підпали будівель і службових машин ТЦК, а також залізничних релейних шаф.

16 серпня в Одеській області поліціянти затримали двох чоловіків 18 та дівчину 15 років, які підпалювали релейні шафи й фіксували результати російських обстрілів.

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