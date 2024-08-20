Задержан фельдшер скорой, корректировавший российские удары по Одесской области – СБУ
Правоохранители задержали медработника, который, по версии следствия, корректировал ракетные и дроновые удары по одному из портовых городов Одесской области. Об этом сообщили Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора.
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Ему объявлено о подозрении в государственной измене. В настоящее время мужчина находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
По данным следствия, подозреваемый по собственной инициативе помогал российским спецслужбам в проведении подрывной деятельности против Украины. В качестве вознаграждения он рассчитывал получить руководящий пост в оккупационной администрации в случае захвата региона.
По информации ОГП, мужчина "сдавал" агрессору места дислокации подразделений Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Морской охраны на территории Измаильского района.
Еще одной его задачей было наблюдение за динамикой захода судов в местном порту и разновидностями грузов, которые они перевозят. Эти данные оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов. При задержании у мужчины изъяли телефон с доказательствами.
В СБУ уточнили, что подозреваемому 39 лет. Он работал фельдшером местной станции медицинской помощи. В поле зрения спецслужбы РФ мужчина попал в апреле, когда публиковал антиукраинские комментарии в Telegram-каналах.
По указанию оккупантов мужчина собирал разведывательную информацию в ходе поездок по прибрежной территории, в частности во время вызовов скорой помощи. Полученные сведения он отображал на гугл-карте, а затем отправлял скриншоты своему куратору из ФСБ, утверждают в спецслужбе.
- 6 августа СБУ сообщила о задержании жителя Одесской области, который готовил поджоги зданий и служебных машин ТЦК, а также железнодорожных релейных шкафов.
- 16 августа в Одесской области полицейские задержали двух мужчин 18 и девушку 15 лет, которые поджигали релейные шкафы и фиксировали результаты российских обстрелов.
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