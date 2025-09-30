ЗСУ залишили росіян без двох "легендарних" систем – відео
Українські воїни уразили дві російські реактивні системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок". Про це повідомив 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес".
Екіпажі "Ахіллеса" уразили дві "легендарні" російські системи на Куп’янському напрямку.
Цією вогнеметною системою окупанти обстрілюють як позиції Сил оборони, так і українські населені пункти з метою їхнього руйнування та прориву.
ДОВІДКАТОС-1А "Солнцепьок" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами у залпі 24 снаряди, здатними накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян. Упродовж війни "Солнцепьоки" неодноразово знищувалися Силами оборони.
- Куп'янськ Харківської області контролюють українські захисники, однак у місті діють обмеження на в'їзд для цивільних. Це пов'язано з контрдиверсійними заходами.
