Українські воїни уразили дві російські реактивні системи залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок". Про це повідомив 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес".

Екіпажі "Ахіллеса" уразили дві "легендарні" російські системи на Куп’янському напрямку.

Цією вогнеметною системою окупанти обстрілюють як позиції Сил оборони, так і українські населені пункти з метою їхнього руйнування та прориву.

ДОВІДКА ТОС-1А "Солнцепьок" – це легенда російської пропаганди. Веде вогонь термобаричними боєприпасами у залпі 24 снаряди, здатними накрити площу 200х200 метрів. Українські військові теж мають на озброєнні кілька таких систем, затрофеєних під час боїв проти росіян. Упродовж війни "Солнцепьоки" неодноразово знищувалися Силами оборони.