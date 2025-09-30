ВСУ оставили россиян без двух "легендарных" систем – видео
Украинские воины поразили две российские реактивные системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". Об этом сообщил 429 отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес".
Экипажи "Ахиллеса" поразили две "легендарные" российские системы на Купянском направлении.
Этой огнеметной системой оккупанты обстреливают как позиции Сил обороны, так и украинские населенные пункты с целью их разрушения и прорыва.
СПРАВКАТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами в залпе 24 снаряда, способными накрыть площадь 200х200 метров. У украинских военных тоже есть на вооружении несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян. Во время войны "Солнцепеки" неоднократно уничтожались Силами обороны.
- Купянск Харьковской области контролируют украинские защитники, однако в городе действуют ограничение на въезд для гражданских лиц. Это связано с контрдиверсионными мероприятиями.
Комментарии (0)