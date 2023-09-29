Уранці 29 вересня російські окупанти завдали удару по Херсону, унаслідок чого важких поранень зазнали двоє працівників комунального підприємства. Відео з місця події опублікував очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Під удар потрапили працівники комунального підприємства, котрі наводили лад у центральній частині Херсона", – написав він.

В обласному управлінні прокуратури заявили, що обстріл стався близько 08:30. Двоє комунальників зазнали важких поранень – їх ушпиталили.

У 24-річного чоловіка важкі травми кінцівок. У його колеги, 68 років, діагностували поранення ока та контузію, додав Прокудін.

28 вересня вчергове вдарили по Херсону, внаслідок чого загинули три жінки.

Ввечері 27 вересня росіяни скинули сім авіабомб у районі Миколаївки Бериславського району. Також у Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний чоловік.

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