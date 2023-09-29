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Росія обстріляла Херсон, важко поранені комунальники – відео з місця видео

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29.09.2023, 11:07
Відео: Херсонська ОВА
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Уранці 29 вересня російські окупанти завдали удару по Херсону, унаслідок чого важких поранень зазнали двоє працівників комунального підприємства. Відео з місця події опублікував очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Під удар потрапили працівники комунального підприємства, котрі наводили лад у центральній частині Херсона", – написав він. 

Фото: Прокуратура

В обласному управлінні прокуратури заявили, що обстріл стався близько 08:30. Двоє комунальників зазнали важких поранень – їх ушпиталили.

Фото: Прокуратура

У 24-річного чоловіка важкі травми кінцівок. У його колеги, 68 років, діагностували поранення ока та контузію, додав Прокудін.

  • 28 вересня вчергове вдарили по Херсону, внаслідок чого загинули три жінки.
  • Ввечері 27 вересня росіяни скинули сім авіабомб у районі Миколаївки Бериславського району. Також у Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний чоловік.

Читайте також: Зеленський доручив знайти "протиотруту" від російських КАБів

Мілана Головань
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війнахерсонолександр прокудін
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