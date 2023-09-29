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Россия обстреляла Херсон, тяжело ранены коммунальщики – видео с места видео

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 11:07
Видео: Херсонская ОВА
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Утром 29 сентября российские оккупанты нанесли удар по Херсону, в результате чего тяжелые ранения получили двое работников коммунального предприятия. Видео с места происшествия опубликовал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Под удар попали работники коммунального предприятия, наводившие порядок в центральной части Херсона", – написал он.

Фото: Прокуратура

В областном управлении прокуратуры заявили, что обстрел произошел около 08:30. Двое коммунальщиков получили тяжелые ранения – их госпитализировали.

Фото: Прокуратура

У 24-летнего мужчины тяжелые травмы конечностей. У его коллеги, 68 лет, диагностировали ранение глаза и контузию, добавил Прокудин.

  • 28 сентября в очередной раз ударили по Херсону, в результате чего погибли три женщины.
  • Вечером 27 сентября россияне сбросили семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района. Также в Херсоне на пороге собственного дома смертельные ранения получил 41-летний мужчина.

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Милана Головань
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войнаХерсоналександр прокудин
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