Утром 29 сентября российские оккупанты нанесли удар по Херсону, в результате чего тяжелые ранения получили двое работников коммунального предприятия. Видео с места происшествия опубликовал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
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"Под удар попали работники коммунального предприятия, наводившие порядок в центральной части Херсона", – написал он.
В областном управлении прокуратуры заявили, что обстрел произошел около 08:30. Двое коммунальщиков получили тяжелые ранения – их госпитализировали.
У 24-летнего мужчины тяжелые травмы конечностей. У его коллеги, 68 лет, диагностировали ранение глаза и контузию, добавил Прокудин.
- 28 сентября в очередной раз ударили по Херсону, в результате чего погибли три женщины.
- Вечером 27 сентября россияне сбросили семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района. Также в Херсоне на пороге собственного дома смертельные ранения получил 41-летний мужчина.
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