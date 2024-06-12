У Донецьку – вибухи і стовп диму. Пишуть про першу за війну тривогу в "день Росії" – відео

У центрі тимчасового окупованого Донецька 12 червня прогриміли вибухи і здійнявся стовп диму. Про це повідомили російські пропагандисти, також відповідні відео і фото публікують місцеві пабліки в Telegram.

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О 10:30 пропагандистський ресурс росіян ТАСС написав про повітряну тривогу у Донецьку, яку було нібито вперше оголошено за час повномасштабної війни.

Місцеві пропагандисти поскаржились на "обстріл ЗСУ" в так званий день Росії, який відзначається державою-терористкою щороку 12 червня.

За даними українського видання Новини Донбасу, прильоти у Донецьку були на межі двох районів – Ворошиловського і Київського. Неподалік розташоване "управління ФСБ у ДНР", однак куди саме завдали ударів, наразі інформації немає.

Фото – соцмережі

11 травня у Донецьку було завдано удару по ресторану Paradise. Неподалік збиралися учасники проросійського автопробігу на честь 10-річчя терористичної організації ДНР.

7 червня у Луганську пролунала низка вибухів, російська воєнна пропаганда заявила про ракетний удар по військовій базі окупаційної армії.

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