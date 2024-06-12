В Донецке – взрывы и столб дыма. Пишут о первой за войну тревоге в "день России" – видео

В центре временного оккупированного Донецка 12 июня прогремели взрывы и поднялся столб дыма. Об этом сообщили российские пропагандисты, а также соответствующие видео и фото публикуют местные паблики в Telegram.

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В 10:30 пропагандистский ресурс россиян ТАСС написал о воздушной тревоге в Донецке, которая была якобы впервые объявлена за время полномасштабной войны.

Местные пропагандисты пожаловались на "обстрел ВСУ" в так называемый день России, который отмечается государством-террористом ежегодно 12 июня.

По данным украинского издания Новости Донбасса, прилеты в Донецке были на границе двух районов – Ворошиловского и Киевского. Недалеко находится "управление ФСБ по ДНР", однако куда именно нанесли удары, пока информации нет.

Фото – соцсети

11 мая в Донецке был нанесен удар по ресторану Paradise. Неподалеку собирались участники пророссийского автопробега в честь 10-летия террористической организации ДНР.

7 июня в Луганске раздался ряд взрывов, российская военная пропаганда заявила о ракетном ударе по военной базе оккупационной армии.

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