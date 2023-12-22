В укритті київської школи під час повітряної тривоги обвалилася стеля. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, пише заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко.

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За його словами, це сталося через прорив труби. На опублікованому відео видно, як зі стелі спочатку починає просочуватися вода, а за кілька секунд – обвалюється стеля.

Ткаченко повідомив, що наразі встановлюються всі деталі, а слідчо-оперативна група та експертиза будуть найближчим часом.

Про яку саме школу йдеться – невідомо.

"Ми були в цьому укритті зовсім нещодавно одразу після його ремонту, який було зроблено за небюджетні кошти благодійного фонду", – додав Ткаченко.

1 червня 2023 року вночі Росія атакувала Київ ракетами повітря. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте були руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

Мешканець Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє осіб, повідомив, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене.

Запобіжний засіб у вигляді нічного домашнього арешту отримав охоронець медичного закладу, в якому було зачинене укриття; керівник поліклініки, заступник та посадовиця районної адміністрації отримали цілодобовий домашній арешт.

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