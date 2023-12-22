В укрытии киевской школы во время воздушной тревоги обрушился потолок. В результате инцидента никто не пострадал, пишет замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимур Ткаченко.

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По его словам, это произошло из-за прорыва трубы. На опубликованном видео видно, как с потолка сначала начинает просачиваться вода, а через несколько секунд – обваливается потолок.

Ткаченко сообщил, что устанавливаются все детали, а следственно-оперативная группа и экспертиза будут в ближайшее время.

О какой именно школе идет речь – неизвестно.

"Мы были в этом укрытии совсем недавно сразу после его ремонта, сделанного за небюджетные средства благотворительного фонда", – добавил Ткаченко.

1 июня 2023 года ночью Россия атаковала Киев ракетами воздуха. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако были разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.

Житель Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, сообщил, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто.

Предупреждение в виде ночного домашнего ареста получил охранник медицинского учреждения, в котором было закрыто укрытие; руководитель поликлиники, заместитель и чиновник районной администрации получили круглосуточный домашний арест.

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