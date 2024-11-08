Генерал Марченко, який керував обороною Миколаєва, звільняється із ЗСУ

За словами самого генерала, служба у війську вимагає жертвувати здоров'ям

Дмитро Марченко (Фото: facebook.com/dmitry.marchenko)

Генерал-майор Дмитро Марченко, який захищав Миколаївську та Херсонську області, звільняється зі Збройних Сил України. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами генерала, в нього похитнулося здоров'я і наразі він проходить лікування.

"Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування", – написав Марченко.

Генерал зазначив, що служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям. Тому навіть "незламних іноді потрібно трішечки підлатати", щоб вони й далі могли триматися "на плаву".

Марченко подякував усім, з ким йому довелося служити, і запросив охочих долучитися до благодійного фонду Marchenko Foundation, який сам створив.

Довідка. Генерал-майор Марченко розпочав службу у 1996 році в Бахчисараї (окупований Крим). У 2014 році вивів з оточення 75 побратимів в Ізварінському котлі, брав участь у боях за Донецький аеропорт та інших операціях на цьому напрямку.

У 2022 році організував оборону Миколаївської області та не дав росіянам дійти до Одеси.

Працював над реформою речового забезпечення військових, введенням нової системи харчування, розробив нові сухпайки в Міноборони.

31 жовтня Зеленський звільнив генпрокурора Андрія Костіна після гучного скандалу з корупцією у МСЕК.

5 листопада Рада звільнила ще одного помічника голови Міноборони. Йдеться про Юрія Джигиру.