Генерал Марченко, який керував обороною Миколаєва, звільняється із ЗСУ
Дмитро Марченко (Фото: facebook.com/dmitry.marchenko)

Генерал-майор Дмитро Марченко, який захищав Миколаївську та Херсонську області, звільняється зі Збройних Сил України. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами генерала, в нього похитнулося здоров'я і наразі він проходить лікування.

"Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування", – написав Марченко.

Генерал Марченко, який керував обороною Миколаєва, звільняється із ЗСУ

Генерал зазначив, що служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям. Тому навіть "незламних іноді потрібно трішечки підлатати", щоб вони й далі могли триматися "на плаву".

Марченко подякував усім, з ким йому довелося служити, і запросив охочих долучитися до благодійного фонду Marchenko Foundation, який сам створив.

Довідка. Генерал-майор Марченко розпочав службу у 1996 році в Бахчисараї (окупований Крим). У 2014 році вивів з оточення 75 побратимів в Ізварінському котлі, брав участь у боях за Донецький аеропорт та інших операціях на цьому напрямку.
У 2022 році організував оборону Миколаївської області та не дав росіянам дійти до Одеси.
Працював над реформою речового забезпечення військових, введенням нової системи харчування, розробив нові сухпайки в Міноборони.
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