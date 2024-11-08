Генерал Марченко, який керував обороною Миколаєва, звільняється із ЗСУ
Генерал-майор Дмитро Марченко, який захищав Миколаївську та Херсонську області, звільняється зі Збройних Сил України. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
За словами генерала, в нього похитнулося здоров'я і наразі він проходить лікування.
"Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування", – написав Марченко.
Генерал зазначив, що служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям. Тому навіть "незламних іноді потрібно трішечки підлатати", щоб вони й далі могли триматися "на плаву".
Марченко подякував усім, з ким йому довелося служити, і запросив охочих долучитися до благодійного фонду Marchenko Foundation, який сам створив.
У 2022 році організував оборону Миколаївської області та не дав росіянам дійти до Одеси.
Працював над реформою речового забезпечення військових, введенням нової системи харчування, розробив нові сухпайки в Міноборони.
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