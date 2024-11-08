Генерал Марченко, руководивший обороной Николаева, увольняется из ВСУ
Генерал-майор Дмитрий Марченко, защищавший Николаевскую область, увольняется из Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По словам генерала, у него пошатнулось здоровье и сейчас он проходит лечение.
"Никакие испытания врага, никакое давление не заставили меня остановиться в непоколебимой борьбе за Украину. Поэтому увольнение со службы стало самым тяжелым решением, которое я принимал в своей жизни. Прохожу необходимое лечение", – написал Марченко.
Генерал отметил, что служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем. Поэтому даже "несокрушимых иногда нужно немного подлатать", чтобы они и дальше могли держаться "на плаву".
Марченко поблагодарил всех, с кем ему пришлось служить, и пригласил желающих присоединиться к благотворительному фонду Marchenko Foundation, который сам создал.
В 2022 году организовал оборону Николаевской области и не дал россиянам дойти до Одессы.
Работал над реформой вещевого обеспечения военных, введением новой системы питания, разработал новые сухпайки в Минобороны.
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