Генерал Марченко, руководивший обороной Николаева, увольняется из ВСУ

Дмитрий Марченко (Фото: facebook.com/dmitry.marchenko)

Генерал-майор Дмитрий Марченко, защищавший Николаевскую область, увольняется из Вооруженных Сил Украины. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам генерала, у него пошатнулось здоровье и сейчас он проходит лечение.

"Никакие испытания врага, никакое давление не заставили меня остановиться в непоколебимой борьбе за Украину. Поэтому увольнение со службы стало самым тяжелым решением, которое я принимал в своей жизни. Прохожу необходимое лечение", – написал Марченко.

Генерал отметил, что служба в армии всегда требует жертвовать здоровьем. Поэтому даже "несокрушимых иногда нужно немного подлатать", чтобы они и дальше могли держаться "на плаву".

Марченко поблагодарил всех, с кем ему пришлось служить, и пригласил желающих присоединиться к благотворительному фонду Marchenko Foundation, который сам создал.

Справка. Генерал-майор Марченко начал службу в 1996 году в Бахчисарае (оккупированный Крым). В 2014 году вывел из окружения 75 побратимов в Изваринском котле, участвовал в боях за Донецкий аэропорт и других операциях на этом направлении.

В 2022 году организовал оборону Николаевской области и не дал россиянам дойти до Одессы.

Работал над реформой вещевого обеспечения военных, введением новой системы питания, разработал новые сухпайки в Минобороны.