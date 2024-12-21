Кабмін призначив в.о. директора Інституту національної пам’яті: що про неї відомо

Інститут національної пам'яті (Фото: Wikipedia)

Уряд призначив тимчасову виконувачку обов'язків голови Інституту національної пам'яті, нею стала Юлія Гнатюк. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Тимчасово покладено виконання обов’язків голови Українського інституту національної пам’яті на Гнатюк Юлію Сергіївну", – йдеться у повідомленні.

У 2011 році Гнатюк здобула ступінь магістра з економіки у Київському національному університеті імені Шевченка. У різні роки вона обіймала посади у відділі бухгалтерської звітності та методології управління фінансування, обліку та звітності Міністерства культури та департаменті фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Національної поліції.

У травні 2024 року Гнатюк призначили на посаду першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті. До цього з 2021-го вона працювала головним бухгалтером відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення УІНП.

Фото: Інститут національної пам'яті

13 грудня уряд звільнив Антона Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам’яті. Його призначили директором 11 грудня 2019 року на п'ятирічний термін.

До приходу на посаду Дробович був доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, кандидатом філософських наук, магістром правознавства (детальніше тут).

До Дробовича Інститут нацпам'яті очолював Володимир В'ятрович, котрий нині є нардепом від Євросолідарності.