Кабмін призначив в.о. директора Інституту національної пам’яті: що про неї відомо
Уряд призначив тимчасову виконувачку обов'язків голови Інституту національної пам'яті, нею стала Юлія Гнатюк. Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Тимчасово покладено виконання обов’язків голови Українського інституту національної пам’яті на Гнатюк Юлію Сергіївну", – йдеться у повідомленні.
У 2011 році Гнатюк здобула ступінь магістра з економіки у Київському національному університеті імені Шевченка. У різні роки вона обіймала посади у відділі бухгалтерської звітності та методології управління фінансування, обліку та звітності Міністерства культури та департаменті фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Національної поліції.
У травні 2024 року Гнатюк призначили на посаду першого заступника голови Українського інституту національної пам’яті. До цього з 2021-го вона працювала головним бухгалтером відділу фінансово-бухгалтерського та технічного забезпечення УІНП.
13 грудня уряд звільнив Антона Дробовича з посади голови Українського інституту національної пам’яті. Його призначили директором 11 грудня 2019 року на п'ятирічний термін.
- До приходу на посаду Дробович був доцентом кафедри культурології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова, кандидатом філософських наук, магістром правознавства (детальніше тут).
- До Дробовича Інститут нацпам'яті очолював Володимир В'ятрович, котрий нині є нардепом від Євросолідарності.