Кабмин назначил и. о. директора Института национальной памяти: что о ней известно

Несколько лет Юлия Гнатюк работала главным бухгалтером отдела финансово-бухгалтерского и технического обеспечения УИНП

Институт национальной памяти (Фото: Wikipedia)

Правительство назначило временно исполняющую обязанности главы Института национальной памяти, ею стала Юлия Гнатюк. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Временно возложено исполнение обязанностей главы Украинского института национальной памяти на Гнатюк Юлию Сергеевну", – говорится в сообщении.

В 2011 году Гнатюк получила степень магистра экономики в Киевском национальном университете имени Шевченко. В разные годы занимала должности в отделе бухгалтерской отчетности и методологии управления финансирования, учета и отчетности Министерства культуры и департаменте финансового обеспечения и бухгалтерского учета Национальной полиции.

В мае 2024 года Гнатюк была назначена на должность первого заместителя председателя Украинского института национальной памяти. До этого с 2021 года она работала главным бухгалтером отдела финансово-бухгалтерского и технического обеспечения УИНП.

Фото: Институт национальной памяти

13 декабря правительство уволило Антона Дробовича с должности главы Украинского института национальной памяти. Его назначили директором 11 декабря 2019 года на пятилетний срок.

До вступления в должность Дробович был доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета им. Драгоманова, кандидатом философских наук, магистром правоведения (подробнее здесь).

До Дробовича Институт нацпамяти возглавлял Владимир Вятрович, ныне нардеп от Евросолидарности.