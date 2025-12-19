LIGA.net попереджає організаторів заходів про спроби несанкціонованої акредитації

Від імені LIGA.net намагалися акредитуватися на заходи люди, які не мають стосунку до медіа

Ілюстрація: LIGA.net

LIGA.net інформує організаторів заходів про зафіксовані спроби несанкціонованої акредитації з використанням імен журналістів та назви видання без будь-якого стосунку до редакції.

Такі запит зазвичай надходять:

– з неофіційних електронних адрес;

– з особистих номерів телефонів або через месенджери;

– без підтвердження від редакції чи відповідального контактного представника.

Редакція LIGA.net наголошує: офіційна акредитація журналістів здійснюється виключно з корпоративних електронних адрес із доменом @liga.net.

Просимо організаторів заходів враховувати цю інформацію під час розгляду заявок на акредитацію та перевіряти дані у разі будь-яких сумнівів.

Для перевірки акредитацій або у випадку отримання підозрілих запитів звертайтеся за контактом:

Леся Пантелеймонова,

керівниця відділу інтегрованих комунікацій

[email protected]