LIGA.net попереджає організаторів заходів про спроби несанкціонованої акредитації
LIGA.net інформує організаторів заходів про зафіксовані спроби несанкціонованої акредитації з використанням імен журналістів та назви видання без будь-якого стосунку до редакції.
Такі запит зазвичай надходять:
– з неофіційних електронних адрес;
– з особистих номерів телефонів або через месенджери;
– без підтвердження від редакції чи відповідального контактного представника.
Редакція LIGA.net наголошує: офіційна акредитація журналістів здійснюється виключно з корпоративних електронних адрес із доменом @liga.net.
Просимо організаторів заходів враховувати цю інформацію під час розгляду заявок на акредитацію та перевіряти дані у разі будь-яких сумнівів.
Для перевірки акредитацій або у випадку отримання підозрілих запитів звертайтеся за контактом:
Леся Пантелеймонова,
керівниця відділу інтегрованих комунікацій
