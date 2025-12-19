LIGA.net предупреждает организаторов мероприятий о попытках несанкционированной аккредитации
LIGA.net информирует организаторов мероприятий о зафиксированных попытках несанкционированной аккредитации с использованием имен журналистов и названия издания без какого-либо отношения к редакции.
Такие запросы, как правило, поступают:
– с неофициальных электронных адресов;
– с личных номеров телефонов или через мессенджеры;
– без подтверждения от редакции или ответственного контактного представителя.
Редакция LIGA.net отмечает: официальная аккредитация журналистов осуществляется исключительно с корпоративных электронных адресов с доменом @liga.net.
Просим организаторов мероприятий учитывать эту информацию при рассмотрении заявок на аккредитацию и проверять данные в случае каких-либо сомнений.
Для проверки аккредитаций или в случае получения подозрительных запросов обращайтесь по контакту:
Леся Пантелеймонова,
руководитель отдела интегрированных коммуникаций
