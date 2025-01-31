Полтавський депутат від партії "За майбутнє" замовив вбивство фермера – джерело

Повідомляється, що Олега Дядика та його водія-кілера затримали на гарячому

Затримання (Фото: Офіс генпрокурора)

Служба безпеки України повідомила про затримання депутата Полтавської обласної ради, який замовив вбивство місцевого фермера. Як розповів співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах, йдеться про депутата від партії "За майбутнє" Олега Дядика.

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За матеріалами справи, посадовець хотів ліквідувати власника місцевої агрокомпанії, щоб привласнити його бізнес. Для реалізації плану Дядик залучив свого водія, якому пообіцяв $20 000 за ліквідацію фермера.

Олег Дядик (Фото: poltava.to)

Правоохоронці встановили, що убивство планували здійснити на території місцевої покинутої помпової станції. Депутат запросив туди підприємця для нібито обговорення робочих питань. Під час зустрічі кілер мав накинути мотузку на шию жертві, задушити його та інсценувати повішання.

Після цього депутат планував підробити документи на агрокомпанію бізнесмена і назвати себе довіреною особою, зазначили у СБУ.

Повідомляється, що для обговорення деталей плану фігуранти зустрічалися у таємних місцях, де немає камер відеоспостереження. Також не спілкувалися телефоном, а обговорювали все особисто.

Обох було затримано під час того, як вони везли бізнесмена на місце "ділової зустрічі". Депутату та його водію повідомили про підозру в організації та співучасті закінченого замаху на вбивство.

У ході обшуків вилучено докази підготовки до вбивства, зокрема документи, записи, гроші та знаряддя злочину, додали в Офісі генпрокурора.

Кадри з обшуку (Фото: ОГП)