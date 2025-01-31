Полтавский депутат от партии "За будущее" заказал убийство фермера – источник

Сообщается, что Дядыка и его водителя-киллера задержали с поличным

Задержание (Фото: Офис генпрокурора)

Служба безопасности Украины сообщила о задержании депутата Полтавского областного совета, заказавшего убийство местного фермера. Как рассказал собеседник LIGA.net в правоохранительных органах, речь идет о депутате от партии "За будущее" Олеге Дядыке.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По материалам дела, чиновник хотел ликвидировать владельца местной агрокомпании, чтобы присвоить его бизнес. Для реализации плана Дядык привлек своего водителя, которому пообещал $20 000 за ликвидацию фермера.

Олег Дядык (Фото: poltava.to)

Правоохранители установили, что убийство планировали совершить на территории местной заброшенной насосной станции. Депутат пригласил туда предпринимателя для якобы обсуждения рабочих вопросов. Во время встречи киллер должен был накинуть веревку на шею жертвы, задушить его и инсценировать повешение.

После этого депутат планировал подделать документы на агрокомпанию бизнесмена и указать себя доверенным лицом, отметили в СБУ.

Сообщается, что для обсуждения деталей плана фигуранты встречались в тайных местах, где нет камер видеонаблюдения. Также не общались по телефону, а обсуждали все лично.

Оба были задержаны во время того, как они везли бизнесмена на место "деловой встречи". Депутату и его водителю сообщили о подозрении в организации и соучастии оконченного покушения на убийство.

В ходе обысков изъяты доказательства подготовки к убийству, в том числе документы, записи, деньги и орудия преступления, добавили в Офисе генпрокурора.

Фото из обыска (Фото: ОГП)