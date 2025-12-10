СБУ: Росія готувала теракт у Житомирі – бомбу доручили виготовити школярці з Бердичева
У Житомирі вдалося запобігти теракту на території житлового мікрорайону за участі 16-річної школярки. Про це повідомила Служба безпеки України.
За даними правоохоронців, до вчинення протиправних дій російські спецслужби намагалися долучити 16-річну школярку з Бердичева, яка шукала "легкі заробітки" у телеграм-каналах. Вона, перебуваючи у тимчасовій оселі, мала власноруч зібрати вибухівку за інструкцією ворога, підсиливши її металевими гайками. Також потрібно було під'єднати телефон для дистанційної активації.
Згодом, як стверджують у СБУ, неповнолітній поставили завдання замаскувати бомбу під вогнегасник і заховати в парку, а навпроти встановити телефонну камеру для фіксації.
Проте контррозвідка СБУ спрацювала на випередження – бомбу своєчасно знайшли та знешкодили, запобігши людським жертвам.
Наразі розпочате кримінальне провадження за статтею про підготовку до терористичного акту, триває розслідування. Інформацію про затримання школярки в СБУ не надали.
- 12 листопада Служба безпеки України повідомила про викриття резидента Федеральної служби безпеки РФ, який готував убивство медійної персони та серію терактів у метро і великих торговельно-розважальних центрах Києва.
- 1 грудня СБУ повідомила, що в Запоріжжі затримали чоловіка, який готував вбивство військового елітного підрозділу.
Коментарі (0)