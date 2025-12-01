СБУ: В Запоріжжі затримано чоловіка, який готував вбивство військового елітного підрозділу – фото

За даними СБУ, чоловіка завербувала Росія для організації вбивства українського військового та "злиття" геолокації енергооб’єктів Запоріжжя

Затримання (Фото: СБУ / Facebook)

Контррозвідка Служби безпеки України затримала чоловіка, який підозрюється у підготовці організації вбивства бійця елітного розвідпідрозділу Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, підозрюваний, 44-річний інженер з охорони праці місцевого медзакладу, був завербований російською спецслужбою. Він намагався закласти саморобний вибуховий пристрій у помешканні військового, щоб потім дистанційно його підірвати.

Як виявило розслідування, фігурант здавав в оренду кімнату, де військовий проживав під час ротації після виконання бойових завдань на південному фронті. Отримавши завдання від Федеральної служби безпеки, він мав забрати вибухівку зі схрону та приховано встановити її біля вхідних дверей оселі розвідника.

Співробітники СБУ затримали чоловіка на етапі підготовки теракту. Під час обшуку було вилучено електродетонатор та додаткові компоненти до вибухового пристрою, а також докази контактів з ФСБ.

Слідство встановило, що вербування відбулося через знайомого, який проживає в тимчасово окупованому Мелітополі та співпрацює з російською спецслужбою. Окрім підготовки замовного вбивства, фігурант також підозрюється у "злитті" ворогу геолокації енергооб’єктів Запоріжжя, які окупанти планували атакувати керованими авіабомбами.

Чоловіка затримано та повідомлено про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави, йому може загрожувати довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Ліквідація військового у Запоріжжі (Фото: СБУ / Facebook)

