СБУ: В Запорожье задержан мужчина, который готовил убийство военного элитного подразделения – фото

По данным СБУ, мужчину завербовала Россия для организации убийства украинского военного и "слива" геолокации энергообъектов Запорожья

Задержание (Фото: СБУ / Facebook)

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала мужчину, который подозревается в подготовке организации убийства бойца элитного разведподразделения Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, подозреваемый, 44-летний инженер по охране труда местного медучреждения, был завербован российской спецслужбой. Он пытался заложить самодельное взрывное устройство в доме военного, чтобы потом дистанционно его взорвать.

Как выявило расследование, фигурант сдавал в аренду комнату, где военный проживал во время ротации после выполнения боевых задач на южном фронте. Получив задание от Федеральной службы безопасности, он должен был забрать взрывчатку из тайника и скрыто установить ее у входной двери дома разведчика.

Сотрудники СБУ задержали мужчину на этапе подготовки теракта. Во время обыска были изъяты электродетонатор и дополнительные комплектующие к взрывному устройству, а также доказательства контактов с ФСБ.

Следствие установило, что вербовка состоялась через знакомого, который проживает во временно оккупированном Мелитополе и сотрудничает с российской спецслужбой. Кроме подготовки заказного убийства, фигурант также подозревается в "сливе" врагу геолокации действующих энергообъектов Запорожья, которые оккупанты планировали атаковать управляемыми авиабомбами.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Он находится под стражей без права внесения залога, ему может грозить пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ликвидация военного в Запорожье (Фото: СБУ / Facebook)

Ликвидация военного в Запорожье (Фото: СБУ / Facebook)

Ликвидация военного в Запорожье (Фото: СБУ / Facebook)