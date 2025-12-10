СБУ: Россия готовила теракт в Житомире – бомбу поручили изготовить школьнице из Бердичева
В Житомире удалось предотвратить теракт на территории жилого микрорайона с участием 16-летней школьницы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
По данным правоохранителей, к совершению противоправных действий российские спецслужбы пытались привлечь 16-летнюю школьницу из Бердичева, которая искала "легкие заработки" в телеграмм-каналах. Она, находясь во временном жилье, должна была собственноручно собрать взрывчатку по инструкции врага, усилив ее металлическими гайками. Также нужно было подключить телефон для дистанционной активации.
Впоследствии, как утверждают в СБУ, несовершеннолетней поставили задачу замаскировать бомбу под огнетушитель и спрятать в парке, а напротив установить телефонную камеру для фиксации.
Однако контрразведка СБУ сработала на опережение – бомбу своевременно нашли и обезвредили, предотвратив человеческие жертвы.
Начато уголовное производство по статье о подготовке к террористическому акту, продолжается расследование. Информацию о задержании школьницы в СБУ не предоставили.
- 12 ноября Служба безопасности Украины сообщила о разоблачении резидента Федеральной службы безопасности РФ, который готовил убийство медийной персоны и серию терактов в метро и крупных торгово-развлекательных центрах Киева.
- 1 декабря СБУ сообщила, что в Запорожье задержали мужчину, который готовил убийство военного элитного подразделения.
