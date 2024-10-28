Скандал з мапою без Криму. Школам почали відправляти новий наклад підручників
Видавництво "Літера ЛТД" підготувало новий наклад підручників з української мови для сьомого класу, виправивши помилку з картою України без Криму. Про це повідомив засновник видавництва Сергій Макаревич.
За його словами, оновлений і доопрацьований підручник вже відправляють до шкіл по всій Україні.
"Ми припустилися прикрої технічної помилки під час друку попереднього накладу. Помилку ми виправляємо шляхом якісних змін", – сказав Макаревич.
Він запевнив, що проблема розв’язана і нові підручники, видруковані коштом видавництва "Літера ЛТД", уже готові до використання в школах.
"Цей випадок для нас став нагадуванням, наскільки важливо бути точними у всіх деталях. Адже підручники – це не просто інструмент навчання. Це джерело знань для майбутнього покоління", – наголосив засновник видавництва.
- 9 вересня стало відомо, що у підручнику з української мови для сьомого класу з'явилася піктограма у формі України без Криму – автори визнали помилку й запропонували флешмоб з тим, щоб учні домалювали півострів.
- Того самого дня засновник Літера ЛТД пообіцяв видати новий наклад власним коштом. Головного дизайнера видавництва було звільнено, а усім причетним до випуску підручника винесено догани зі штрафами.